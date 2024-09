Poche emozioni e nessun gol Empoli-Fiorentina finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 29 settembre 2024) La squadra di D'Aversa come la Juventus è ancora imbattuta in Serie A.danno vita a una partita poco entusiasmante e chiudono il derby toscano con un punto a testa.le occasioni registrate da entrambe le parti in questo 0-0, con i portieri di fatto spettatori non p