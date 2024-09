Pistocchi | Inter sprecona con l’Udinese Errori incredibili!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) L’rialza la testa controvincendo per 3-2 al BlueEnergy Stadium. Maurizioscrive il suo commento al match su X e si espone sui problemi nerazzurri. PROBLEMI? – Una vittoria arriva, ma con diversi problemi. Maurizioscrive questo: «L’risorge a Udine in un match contrassegnato da una serie incredibile disotto porta. Nerazzurri avanti dopo 43”. Bastoni, Thuram, Darmian in verticale per Frattesi e gol più veloce del campionato, clamorosa palla gol fallita da Lautaro (testa) al 14’, Thuram tira sul portiere al 21’, e al 27’ Frattesi calcia fuori da ottima posizione. Al 33’ miracolo di Dimarco che salva alla disperata su Lovric, ma al 34’ arriva a sorpresa il pareggio delcon Kabasele che di testa batte Sommer. L’non ci sta, si butta avanti e al 47’ segna con Lautaro il gol del 2-1.