Pippo Baudo la foto scattata a Roma sconvolge i fan | ecco come sta

(Di domenica 29 settembre 2024) Il popolare conduttore torna ad apparire in pubblico in occasione del novantesimo compleanno dell’amico Pierfrancesco Pingitore In questi ultimi anni, sono state non poche le fake news riguardo lo stato di salute die l’oramai 88enne, ex volto televisivo, ha dovuto rassicurare i fan più volte sulle sue condizioni. Nella festa organizzata per celebrare il compleanno del famoso autore televisivo e creatore del fortunato show “Il Bagaglino”, insieme ai molti volti noti dello spettacolo che hanno voluto rendere omaggio al regista, la presenza a sorpresa dell’amatonazionale ha reso ancora più speciale i festeggiamenti. Uno dei volti televisivi più amati dalla gente – Cityrumnors.it Nata nel 1965 per mano di Pierfrancesco Pingitore e Mario Castellacci, la compagnia del Bagaglino ha intrattenuto per 46 anni la scena italiana con la sua satira e i suoi personaggi.