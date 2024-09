Pingitore festeggia 90 anni | Pippo Baudo presente al party

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Venerdì 27 settembre, Pier Francescoha compiuto 90. Un compleanno da ricordare per il regista, sceneggiatore e autore televisivo che per l'occasione ha voluto riunire attorno a sé tutti gli amici più cari in un pranzo diventato una festa caratterizzata da musica, canti e