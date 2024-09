Pescara-AC Carpi lunedì 30 settembre 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 29 settembre 2024) Continua a volare ildi Baldini che con 4 vittorie e 2 pareggi in 6 partite è già in testa al girone B di Serie C e affronta oggi in casa il neopromosso AC. Una squadra non solo interessante da vedere a livello offensivo, ma che sa serrare le fila e soffrire quando serve: a Chiavari il gol di Valzania è risultato decisivo per InfoBetting: Scommesse Sportive e