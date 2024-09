Pagelle Torino-Lazio 2-3 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

Allo stadio Olimpico Grande ottimo avvio dei biancocelesti che sbloccano la partita dopo solo otto minuti: Nuno Tavares si invola sulla fascia sinistra, mette un assist delizioso per Guendouzi che non si fa pregare due volte e di prima intenzione deposita la palla in porta. La Lazio ha anche le occasioni per lo 0-2, il Torino intorno al 35? comincia a premere forte ma Provedel è attento. Nella ripresa, nel momento migliore dei padroni di casa, Dia è cinico e concreto e fa 0-2. Castellanos e Isaksen hanno la palla per chiudere la partita, ma sprecano e allora Adams fa 1-2. Il Torino prova ad assediare la difesa biancoceleste, ma la Lazio si difenda con ordine e con Noslin, appena entrato, chiude i giochi: 3-1.