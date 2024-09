Olimpia Milano dopo un primo tempo equilibrato Trieste prende il controllo e vince

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di domenica 29 settembre 2024) L’esordio in campionato non è stato all’altezza del weekend bolognese. L’perde 84-78 aaver guidato per l’ultima volta a metà del secondo periodo.ha giocato una partita straordinaria soprattutto con i tre esterni, Colbey Ross, Markel Brown e Denzel Valentine, a turno