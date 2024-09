Nordsjaelland-Brondby lunedì 30 settembre 2024 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 29 settembre 2024) Basta guarda la classifica del campionato danese per capire chenon sono partiti benissimo, in particolare i padroni di casa che hanno tre punti in meno. Nel caso del club di Farum però non è una sorpresa considerando le tante partenze estive e i grandi cambiamenti. Gli esperti di questo campionato non InfoBetting: Scommesse Sportive e