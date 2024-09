Nicolato | Khamenei invoca il Jihad e poi scappa a nascondersi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) «Il bilancio di Hezbollah, tutto ciò che mangia e beve, le sue armi e i suoi razzi, provengono dalla Repubblica islamica dell'Iran». Tali dichiarazioni non sono state estrapolate da un discorso del premier israliano Netanyahu o da un dossier del Mossad, furono articolate dal capo di Hezbollah stesso, l'ormai defunto Hassan Nasrallah, nel 2016 quando gli Stati Uniti decisero di comminare una nuova serie di sanzioni all'organizzazione terroristica libanese. Secondo Nasrallah le misure, che toccavano banche ed eventuali investimenti commerciali, non avrebbero avuto alcun effetto in quanto Hezbollah dipendeva, e dipende, in tutto e per tutto dall'Iran.