Neres supera Politano per Napoli-Monza? Ecco il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 29 settembre 2024) Il brasiliano si avvicina a una maglia da titolare dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia David, autore di una grande prestazione in Coppa Italia contro il Palermo, potrebbe sorpassare Matteonelle gerarchie per la sfida di questa sera tra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il brasiliano, che ha collezionato 4 assist e realizzato una rete in stagione, sta guadagnando consensi grazie alla sua capacità di incidere sia in attacco che in fase di contenimento. Il ballottaggio traAntonio Conte ha più volte elogiato il sacrificio di, considerato il favorito per partire dal primo minuto. Tuttavia,si è dimostrato un’arma decisiva soprattutto nel secondo tempo, grazie alla sua velocità e capacità di spezzare le difese avversarie.