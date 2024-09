Napoli Politano manda un messaggio a Spalletti presente al Maradona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Matteoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita contro il Monza. I ragazzi di Conte si aggiudicano i tre punti nel match delcontro il Monza. Un successo importante poichè certifica il grande lavoro svolto finora dal nuovo allenatore e dagli stessi protagonisti in campo.e Kvara hanno risolto la gara e condotto ilin vetta alla classifica del campionato: un evento che non si verificava dalla stagione 2022/23, quella dello scudetto. In merito alla partita, proprio l’MVP, Matteo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.sicuro: “? Voglio riconquistare la Nazionale” Matteo, nonostante fosse insidiato dalle ottime prestazioni offerte da David Neres, è riuscito a ritagliarsi un ruolo fondamentale all’interno della scacchiera di Antonio Conte.