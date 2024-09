Napoli Cassano esalta David Neres | Deve giocare titolare non capisco Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 29 settembre 2024)ha parlato di recente dell’arrivo dial. L’ex fantasista barese si è sbilanciato anche su quella che sarà la stagione dell’esterno brasiliano sottocon la maglia azzurra.in particolare, si è chiesto il motivo per il quale l’attaccante parta sempre alla panchina: “Poi non. Hai preso L'articolo: “, non