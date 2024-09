Musetti che disastro! L' urlo disumano del cinese | il colpo che umilia l' azzurro | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) I tennisti cinesi stanno diventando la bestia nera di Lorenzo. Il 22 carrarino, n.18 del mondo, dopo aver perso per mano del 19enne Shang Juncheng in finale al torneo Atp 250 Chengdu Open la scorsa settimana, oggi esce agli ottavi del'Atp 500 China Open di Pechino per mano dello sconosciuto 22enne Bu Yunchaokete, n.123 del mondo, sconfitto nettamente 6-2 6-4. Qui di seguito ilche ha mandato k.o. il nostro tennista davanti al pubblico incredulo. BU CAN DO The moment Bu Yunchaokete defeatedto become the first Chinese player to reach the #ChinaOpen quarter-finals since 2012! pic.twitter.com/4kq9gZiNST — Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2024