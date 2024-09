Mourinho show in Turchia | prende il PC e lo mette davanti al MONITO DEL VAR ammonito – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 settembre 2024) Spettacolo di Josein Antalyaspor-Fenerbahce: la sua ultima ammonizione è un nuovo capolavoro di originalità nelle proteste Joseincontinua a deliziare tutti con i suoi gesti istrionici: l’ultima trovata dello Special One nella vittoria del Fenerbahce in trasferta in casa dall’Antalyaspor, con le reti di Tadic e l’autogol di Kelven. Fenerbahçe