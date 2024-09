MotoGP oggi in tv GP Indonesia 2024 | orario gara streaming differita TV8 in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024), domenica 29 settembre, assisteremo al quindicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Mandalika lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista molto impegnativa dal punto di vista fisico e con temperature non facili da gestire, considerando sempre il rischio di una pesante perturbazione. LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 9.00 Inc’è grande attesa per il confronto iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco ha trionfato nella Sprint Race, approfittando dell’errore della Ducati Pramac e accorciando le distanze nella classifica generale. Martin guida sempre le fila, ma con 12 lunghezze di margine. L’iberico cercherà di rifarsi, cercando di sfruttare la partenza della pole, mentre il piemontese dovrà trovare una partenza simile a quella delladi ieri.