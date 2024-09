MotoGP Indonesia Acosta penalizzato? La decisione definitiva

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) Pedroera sotto investigazione dopo il gran premio diin. Lo spagnolo, al secondo posto alla bandiera a scacchi, era a rischio per la pressione irregolare delle gomme. Dopo una serie di controlli la direzione di gara ha deciso di non penalizzare il pilota. La classifica del grande premio inè: primo Jorge Martin, secondo Pedroe terzo Pecco Bagnaia. Sfuma, dunque, il secondo posto per il campione del mondo in carica e pilota italiano della Ducati. L'articolo? LaCalcioWeb.