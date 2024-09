MotoGP GP Giappone 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Lalascia l’Indonesia per raggiungere il circuito di Motegi, che ospiterà il Gran Premio del. Il motomondiale si prepara a vivere il terzo weekend di gara consecutivo, in una triple header iniziata con la gara dell’Emilia Romagna.Quellose è il sedicesimo appuntamento di un calendario che prevede un totale di venti round, con il mondiale che entra così nella fase finale. La lotta al titolo è ancora accesa e il palcoscenico della Terra del Sol Levante potrebbe regalare nuovi colpi di scena in un duello sempre più avvincente. Il weekend di gara è intra il 4 e il 6 ottobre. La prima giornata, venerdì, sarà dedicata integralmente alle prove libere, con le FP1 intra le 03:45 e le 04:30 italiane. Più tardi, a partire dalle 08:00, sarà il turno del prequalifiche, che termineranno alle 09:00.