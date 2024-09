MotoGp | Acosta In Indonesia pista favorevole per noi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 29 settembre 2024) Il pilota della Ktm GasGas ha chiuso in seconda posizione LOMBOK () - "Sin da giovedì sapevo che questasarebbe stataper noi. Non c'è solitamente tanto grip qui: in queste condizioni la Ktm fa bene". Lo ha dichiarato Pedro(Ktm GasGas), secondo al termine del Gran P