Morte Andrea Capone il messaggio del Cagliari | legame impossibile da scalfire

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) “Tutto ilCalcio apprende con sgomento e profonda tristezza la notizia della scomparsa di, morto a soli 43 anni“. Ilporge il suo omaggio alla memoria di, l’ex centrocampista trovato morto stamattina in un albergo del centro. “Ilcon la sua Terra rimarràda, per un ragazzo da sempre noto per professionalità, dedizione e passione – scrive ilsui social- . Qualità che rimarranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, incontrarlo dentro e fuori dal campo. IlCalcio si stringe alla famiglia in questo momento di forte dolore“.