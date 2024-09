Mo | Parrini ' disgusto e preoccupazione per antisemitismo a manifestazione Milano'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Suscitano profondoe gravei cartelli antisemiti contro Liliana Segre comparsi durante lapro-Palestina di ieri a. L', fenomeno la cui crescita è indubbia e inquietante, è sempre e ovunque una forma di barbarie". Lo afferma Dario, senatore del Pd e vicepresidente della commissione Affari costituzionali del Senato. "Il sacrosanto sostegno al diritto del popolo palestinese alla pace e a uno Stato che viva sicuro e libero accanto allo Stato d'Israele, non può avere niente a che fare con simili atteggiamenti, che denotano in chi li pone in essere un elevato grado di inciviltà e di squallore morale”, conclude l'esponente Dem.