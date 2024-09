Mo | Della Vedova ' inquietanti minacce a Segre'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "I messaggi e le minacce antisemite alla Senatrice Segre e non solo, inquietano per la loro violenza fanatica. Un'Europa dove gli ebrei dovessero tornare a sentirsi minacciati in quanto tali, perderebbe la sua anima libera e democratica. Bisogna reagire senza reticenze, ricordando che l'ondata antisemita è iniziata ben prima dell'inaudito massacro terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 e della reazione del Governo Netanyahu". Lo scrive sui social il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.