Milano cartello contro Liliana Segre al corteo pro Palestina

Leggi tutta la notizia su imolaoggi

(Di domenica 29 settembre 2024)“Agente sionista” si leggeva in uno dei cartelli portati oggi in, a, dai manifestanti proQuella di ierigi era la 51esima manifestazione che si tiene adal 7 ottobre.identico per il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Qualche centinaio i manifestanti, tante come sempre le bandiere della