Milan-Lazio Women 2-1 | Visentin illude Piemonte fallisce un calcio di rigore

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Laperde per due a uno contro il. Sconfitta e amaro in bocca per mister Grassadonia con la squadra biancoceleste che passata in vantaggio con un gran gol diviene immediatamente ripresa dalle rossonere. Nella ripresaha l'occasione di riportare avanti la