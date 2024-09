Medioriente | Idf conferma ‘operazione aerea su larga scala’ in Yemen

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di domenica 29 settembre 2024) Milano, 29 set. (LaPresse) – “Oggi, in un’operazionesuscala, dozzine di aerei dell’aeronautica militare, compresi aerei da combattimento, aerei di rifornimento e di intelligence, sotto la direzione dell’ala dell’intelligence, hanno attaccato obiettivi militari del regime terroristico Houthi nelle aree di Ras Issa e Hodeidah nello. L’Idf ha attaccato centrali elettriche e un porto marittimo, che vengono utilizzati per importare petrolio”. È quanto fanno sapere le Forze di difesa israeliane (Idf) sui social. “L’attacco è stato effettuato in risposta ai recenti attacchi portati avanti dal regime Houthi contro lo Stato di Israele”, aggiunge l’Idf.