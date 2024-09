Medio Oriente Tajani Ancora possibile evitare una crisi globale

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 29 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “C’èla possibilità di scongiurare unache coinvolga il. Possiamo, vogliamo e dobbiamo riuscirci. E’ un percorso difficile, ma è un risultato che possiamo ottenere se tutti quanti si impegneranno al massimo e la parti in gioco sapranno essere responsabili. Non bisogna mai rinunciare alla via diplomatica, che è l’unica che può portare a risultati concreti e a scongiurare una spirale di violenza e instabilità che è già durata sin troppo. Noi e i nostri alleati ci siamo”. Così il ministro degli Esteri, Antonio, in un’intervista ai quotidiani del gruppo Qn. “Israele ha il diritto a difendersi, ma dobbiamo stare attenti a che la situazione non sfugga di mano. Gaza e Libano si legano strettamente. E quindi noi diciamo con forza che serve un cessate il fuoco in Libano come serviva e serve a Gaza”, aggiunge.