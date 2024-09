Media Hezbollah sceglie Safieddine come suo leader

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Consiglio della Shura di, l'organismo decisionale centrale del gruppo, ha scelto Hashemper sostituire Hassan Nasrallahdi. Lo scrive Haaretz e Al Arabya.proviene da Deir Qanoun al-Nahr, un villaggio nel Libano meridionale, nato in una prominente famiglia sciita nota per aver prodotto influenti chierici e parlamentari. È cugino di Nasrallah e ha legami familiari con Qassem Soleimani, l'ex comandante della Forza Quds dell'Iran che è stato ucciso in un attacco aereo statunitense in Iraq nel 2020.