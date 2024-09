Max Sirena spiega | La randa di riserva di Luna Rossa era da vento leggero Poteva finire peggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)ha offerto una prova di enorme carattere nella terza giornata della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Una stecca della parte superiore dellasi è rotta e ha bucato la tela, costringendo gli uomini dello skipper Maxa iniziare la complessa operazione di sostituzione (che richiede circa trenta minuti) proprio mentre ilrientrava nei parametri previsti dal regolamento. Dopo trenta minuti di rinvii per brezza oltre i 21,5 nodi, proprio in quel frangente le folate sono scese sotto i limiti massimi consentiti e il comitato ha dato il via alla regata:è stato squalificata perché i membri dello shore team erano a bordo a tre minuti dalla partenza (scenario vietato dal codice) e INEOS Britannia ha incamerato il successo.