Mattarella Marzabotto è il luogo che unisce tedeschi e italiani

(Di domenica 29 settembre 2024) "In questa giornata, alla presenza del Presidente Steinmeier, possiamo affermare, con le parole pronunciate dal Presidente Rau nel 2002, cheè divenutoche non separa piùma li". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, a, per l'Ottantesimo anniversario dell'eccidio nazista. "e Monte Sole sono pietre angolari della Repubblica italiana. A ottant'anni da quei tragici giorni oggi avvertiamo più nitidamente chee Monte Sole sono simbolo e fondamenta dell'intera Europa, prova del nostro destino comune che, insieme, nei giorni scorsi, a Berlino come a Bonn e Colonia, abbiamo confermato di volere scegliere", ha aggiunto il presidente.