Massimo Giletti | “Mia madre mi riconosce ma non parla più lo stato aiuti le famiglie in questa situazione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 29 settembre 2024)si racconta a Domenica In, alla vigilia della partenza del suo nuovo programma su Rai3. Un'intervista molto intima in cui il conduttore hato della scomparsa di suo padre e delle difficili condizioni di salute di sua, ma anche dell'amore: "L'amore è una cosa bellissima, per me è complicato dargli continuità, ma oggi sarei pronto".