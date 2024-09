Mariotto l' unica nota stonata di Ballando con le stelle

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 29 settembre 2024) A scuola, in ogni classe, così come al lavoro, c'è sempre quello vuole fare il simpatico e non ci riesce. Acon lec'è Guillermo. In giuria fin dalla prima edizione del programma, nel corso degli anni ha progressivamente perso il suo appeal da stilista eccentrico e