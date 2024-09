Mario Sechi | la storia è così alla fine i cattivi perdono sempre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Hassan Nasrh è morto e non mancherà a nessuno, nemmeno a quel che resta di Hezbollah. Per il Libano e il mondo è una buona notizia. Le parole più giuste le ha usate Joe Biden: «La sua morte è una misura di giustizia».il Presidente degli Stati Uniti ha avvisato l'ayatollah Ali Khamenei, il burattinaio spirituale e materiale di Hamas a Gaza, di Hezbollah in Libano e degli Houthi nello Yemen: se l'Iran attacca, non solo Israele, anche gli Stati Uniti risponderanno. È a Teheran che bisogna guardare per capire la parabola della guerra in Medio Oriente. La scena è quella dei turbanti in fuga, il regime iraniano è scosso, i suoi capi sanno che l'esercito israeliano può colpirli ovunque, l'operazione da manuale dell'intelligence che ha fatto esplodere i cercapersone di Hezbollah in Libano e in Siria ha seminato il panico nei signori della guerra antisemita.