Marijuana nascosta sotto il sedile dell' auto e in casa | arrestato licatese

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di domenica 29 settembre 2024) Poco più di 100 grammi dinascosti, e anche in maniera accurata,il. È per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che unè stato, in flagranza di reato, dai poliziotti del commissariato cittadino. Su disposizione del sostituto