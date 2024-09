Maria era già morta | l' orrore nell' orrore del killer di Viadana cosa ha fatto dopo l' omicidio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024). Il 17enne che ha ucciso ail 19 settembre la 42enneCampai ha ammesso il delitto: "Volevo scoprire chesi prova ad uccidere", avrebbe detto ai carabinieri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova. L'incontro sarebbe avvenutoun contatto su una chat di incontri, el'il ragazzo ha nascosto il cadavere nel giardino di una vicina villetta disabitata. Il giovane non ha mostrato alcun segno di pentimento. Appassionato di arti marziali, avrebbe ucciso la vittima a mani nude, facendo prima più volte ricerche online su come fare. Lunedì l'udienza di convalida del fermo. Ma in questa storia c'è un retroscena agghiacciante svelato dal Giorno. Un dettaglio che potrebbe avere un peso devastantee indagini.