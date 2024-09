Maratona di Berlino 2024 vincono gli etiopi Milkesa Mengesha e Tigist Ketema

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) La 50ma edizione delladiparla etiope: in Germania si registrano infatti le affermazioni di, vittorioso tra gli uomini con il tempo di 2:03:17, e di, al successo tra le donne con il crono di 2:16:42. In casa Italia il miglior piazzamento è di Barbara Bressi, 25ma in 2:35:25. Nella gara maschile è un quartetto, compatto fino al km 40, a giocarsi il successo nel finale: a spuntarla è l’etiope, che si impone con il tempo di 2:03:17, staccando il keniano Cybrian Kotut, alla piazza d’onore con un ritardo di 5?, e l’altro etiope Haymanot Alew, in terza posizione con un distacco di 14?, mentre resta giù dal podio l’altro keniano Stephen Kiprop, quarto a 20?.