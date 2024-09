Malore fatale per Pino | Sambuco di Ravello piange il giardiniere di 62 anni

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di domenica 29 settembre 2024)dia lutto: è stato stroncato da un, nella notte, Giuseppe Cioffi, chiamatodi 62. L'uomo stava rientrando a casa della madre, quando si è accasciato in strada ed è spirato. Inutili, purtroppo, i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare