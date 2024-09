L’ultima di Mourinho | mette il computer davanti alla telecamera | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) Josèriesce sempre ad attirare l’attenzione. L’ultimo episodio si è verificato nel corso di Antalyaspor-Fenerbahce, sfida valevole per il campionato turco. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 0-2 grazie ai gol realizzati da Tadic e un autogol. La partita ha fatto discutere anche per il gesto dello Special One. Il tecnico portoghese, per protesta nei confronti degli arbitri, ha pensato di piazzare il suoad unadello stadio evidenziando l’errore arbitrale. L’allenatore è stato ammonito. Josewas just booked for showing the TV Cameras the referee’s bad decision, legend! ?? pic.twitter.com/eBeUO88jPa — Football Hub (@FootbalIhub) September 29, 2024 L'articolodiilCalcioWeb.