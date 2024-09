Luis Vuitton Cup partenza odierna in salita per Luna Rossa | Britannia si porta sul 2-1

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 29 settembre 2024) Partono inperle regate odierne della finale dellaCup . Prima del via, già rinviato più volte per il troppo vento, il Team Prada Pirelli rompe la randa e viene squalificata per l’ingresso di troppe persone salite a bordo per riparare la vela. Così Ineossi prende gara 3 senza regatare e va sul 2-1.