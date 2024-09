LIVE – Venezia-Treviso 5-5 | Serie A1 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilindi, sfida valida per la 1^ giornata dellaA1di. Il primo turno propone questo interessante derby veneto, tra due squadre che comunque hanno ambizioni diverse. Gli uomini di coach Spahija, infatti, puntano alle zone altissime di classifica, e sono partiti già col piede giusto in Eurocup vincendo e convincendo all’esordio. Dall’altra parte, i ragazzi di coach Vitucci puntano a un comodo piazzamento a metà classifica, dopo una salvezza ottenuta con determinazione nella passata stagione. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 29 settembre sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.