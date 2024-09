LIVE – Trieste-Olimpia Milano | Serie A1 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilindi, sfida valida per la 1^ giornata dellaA1di. Debutto subito complicato per gli uomini di coach Christian, che iniziano con questo impegno davanti ai propri tifosi contro una delle squadre destinate a giocare il ruolo di favorite per il titolo. I meneghini, infatti, sono reduci da tre scudetti di fila e sono intenzionati a ripetersi, specie dopo aver vinto il primo trofeo stagionale, la Supercoppa. Inoltre, queste primi minuti saranno fondamentali per l’in vista del prossimo debutto europeo in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 29 settembre sul parquet dell’Allianz Dome, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.