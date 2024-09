LIVE – Taranto-Milano 2-0 25-21 25-20 13-8 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Latestualedi, partita valevole per la prima giornata di andata del campionato didi. I pugliesi di coach Dante Boninfante vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per smuovere subito la classifica, ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la formazione meneghina di Roberto Piazza, che vuole iniziare con il piede giusto riprendendo dalle ottime prestazioni della passata stagione (quando arrivò la semifinale Scudetto). Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 29 settembre al PalaMazzola di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Gioiella Prismaed Allianzdelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.