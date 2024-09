LIVE Superbike GP Aragon 2024 in DIRETTA | Bautista beffa Razgatlioglu all’ultimo giro Bulega sul podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:26 E’ stata davvero una gara corta divertente nella pista di, in vista di una gara-2 che a questo punto promette scintille 11:24 Ecco lo sfavillante sorpasso disuU N E X P E C T E D @19overtakes @topraktr54 – the home hero is fighting for victory! #WorldSBK pic.twitter.