LIVE – Perugia-Verona 22-22 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

(Di domenica 29 settembre 2024) Latestualedi, partita valevole per la prima giornata di andata del campionato didi. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, freschi vincitori della Supercoppa, scendono sul campo di casa per conquistare subito un altro successo ed iniziare nel migliore dei modi il campionato. Dall’altra parte ci sono gli scaligeri di Rado Stoytchev, che vanno a caccia di una grande prestazione per provare a far saltare il banco. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 di domenica 29 settembre al Pala Barton di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Sir Susa Vime Ranadelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.