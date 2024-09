LIVE Musetti-Bu ATP Pechino 2024 in DIRETTA | giocatori in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

04:48 Tra circa 10? scenderanno in Lorenzoe Bu Yunchaokete per la partita che vale un posto nei quarti a. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale del 500 ditra Lorenzoe Bu Yunchaokete. Ostacolo decisamente abbordabile per essere una sfida che mette in palio 50 punti e un quarto di finale in un ATP 500 per il toscano, che arriva a questa partita con ambizioni importanti. Non è ancora morta la possibilità di vederlo a Torino (Finals) come riserva, magari anche la prima, soprattutto dopo il forfait di Hubert Hurkacz per il Masters 1000 di Shanghai. Il polacco era davanti all'azzurro, ma visto il periodo che sta attraversando, possiamo già considerarlo dietro.