LIVE Moto2 GP Indonesia 2024 in DIRETTA | gara incerta a Mandalika Arbolino può rimontare da dietro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladel GP dell’. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladella classevalevole per il Gran Premio dell’. Si entra nella fase della stagione in cui si decidono tutti i destini: al comando si ritrova Ai Ogura con 188 punti visto il periodo di crisi di Sergio Garcia per un infortunio alla spalla destra patito in quel di Aragon. Lo spagnolo anche in questo caso partirà dalla quindicesima posizione e sarà costretto a unatutta di rincorsa, mentre Ogura parte dalla terza posizione e ha un’altra occasione per allungare sul diretto rivale. Dalla pole partirà Aron Canet davanti a Jake Dixon.