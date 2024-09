LIVE – Mondiali ciclismo Zurigo 2024 prova in linea uomini Elite | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Latestuale dellain, valida per idiin corso a, in Svizzera. Si conclude con questala rassegna iridata elvetica. Torna protagonista Tadej Pogacar, che si candida ad essere il favorito alla medaglia d’oro, vista anche la morfologia del percorso. I corridori infatti dovranno affrontare la bellezza di 273,9 chilometri, con un disllo complessivo pari a ben 4470 metri. La partenza sarà data a Winterthur, mentre l’arrivo sarà ovviamente in quel diin riva all’omonimo lago. A caratterizzare principalmente lasarà il circuito finale, che i corridori dovranno affrontare per sette volte oltre a una prima parziale tornata in ingresso. L’anello misura 27 chilometri e vede al suo interno numerosi strappi, con pochissima pianura.