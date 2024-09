LIVE – Brescia-Varese 84-65 | Serie A1 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilindi, sfida valida per la 1^ giornata dellaA1di. Subito super sfida ad inaugurare il campionato delle due formazioni, che si presentano ai nastri di partenza con due nuovi coach. Per la Germani, ecco Peppe Poeta, che raccoglie la pesantissima eredità di Alessandro Magro, che dopo anni asta affrontando un’importante sfida all’estero. Di fronte, coach Mandole fa il suo debutto sulla panchina dell’Openjobmetis per iniziare una stagione che, da quelle parti, si augurano essere decisamente migliore alla scorsa, doveha dovuto lottare per salvarsi. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 29 settembre sul parquet del Palaleonessa A2A, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.