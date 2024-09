Libano dopo morte Nasrallah Paese nel caos | migliaia in fuga in condizioni disperate

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 29 settembre 2024) Alto commissario Onu: "Oltre 200mila sfollati interni, 50mila fuggiti in Siria". Famiglie dormono in strada. Ospedali al collasso. ActionAid: "Bisogni umanitari senza precedenti"nelladel leader di Hezbollah, Hassan. La popolazione civile è in. Sono "ben oltre 200mila gli sfollati all'interno del" a causa della guerra scatenata