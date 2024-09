L' Fpö vince in Austria ma i popolari non ci stanno a fare i junior partner

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 29 settembre 2024) Il partito di estrema destra della Fpö ha vinto le elezioni legislative in, mettendo il partito conservatore della Ovp di fronte al dilemma di tornare al governo in coalizione con una forza politica pro russa e anti europea. Secondo le prime proiezioni, la Fpö ha ottenuto il 29,2 per cento, un successo storico per il suo leader Herbert Kickl che aspira a diventare il nuovo cancelliere. Il risultato è migliore di quanto previsto dai sondaggi e da gran parte degli osservatori politici. Il partito conservatore della Ovp, guidato dal cancelliere Karl Nehammer, è arrivato in seconda posizione con il 26,2 per cento, undici punti in meno rispetto a quattro anni fa, mentre i socialdemocratici della Spö si sono fermati al 21 per cento. Con l'8,9 per cento i liberali di Neos hanno superato i Verdi, che sono precipitati al 8,2 per cento, perdendo quasi sei punti percentuali.