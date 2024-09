Lavori stradali nuove asfaltature e interventi in città

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPrenderanno il via lunedì 30 settembre numerosisulle strade cittadine, sia per metterle in sicurezza che peralle condutture. Vediamo quali sono nel dettaglio. GlimaggioriDopo via Piagentina