L' auto esce fuori strada e si ribalta in un fossato | morto sul colpo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 29 settembre 2024) Tragedia sabato sera a Conselve, in provincia di Padova, dove si è registrato l'ennesimo incidentele mortale. Alle 22 del 28 settembre un uomo di 39 anni moldavo, Ion Raileanu residente a Bovolenta, mentre transitava lungo via Terrassa al volante della sua Toyota Avensis, per cause ora al